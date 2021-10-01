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Один поранений, один загиблий: бойовики посилили обстріли в зоні ООС

  8   0 01.10.2021, 07:38 | Новости, ООС
Один поранений, один загиблий: бойовики посилили обстріли в зоні ООС

Фото: бойовики посилили обстріли в зоні ООС (facebook.com/mod.mil.rus)

Бойовики посилили обстріли в зоні ООС. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, один отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Протягом минулої доби, 30 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Новотошківського ворожі збройні формування двічі обстріляли позиції наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Кам'янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

В районі Попасної найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем.

Зі станкових протитанкових гранатометів різних систем ворог вів вогонь в бік Золотого-4 та Катеринівки.

Поблизу Світлодарська противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Кримського окупанти вели обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В районі Павлополя найманці двічі обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В бік Талаківки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям, один - вогнепальне поранення. Військовослужбовець перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої важкості.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити вогневу активність.

Станом на 7 годину ранку, 1 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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