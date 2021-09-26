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Боевики четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен военный

  3   0 26.09.2021, 08:36 | Новости, ООС
Боевики четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен военный

За сутки, 25 сентября, российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один военный ВСУ получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, снизилась.

В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм.

Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел украинских позиций из стрелкового оружия.

В районе Лебединского оккупанты применили запрещенные минометы калибра 82 мм, стрелковое оружие, а также ручные и станковые противотанковые гранатометы.

В сторону Водяного враг вел обстрелы со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное.

Военнослужащие Объединенных сил открывали огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружения.

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