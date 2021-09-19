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За минувшие сутки 6 обстрелов. Российские наемники применили 120-мм минометы и 122-мм артиллерию вблизи Новоселовки Второй, - ООС

  3   0 19.09.2021, 08:09 | Новости, ООС
За минувшие сутки 6 обстрелов. Российские наемники применили 120-мм минометы и 122-мм артиллерию вблизи Новоселовки Второй, - ООС

Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям военнослужащих. Погибших и раненых нет.

Об этом сообщает пресслужба штаба ООС в Facebook.

За прошедшие сутки, 18 сентября, в районе проведения ООС зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 калибра и артиллерию калибра 122 мм.

В направлении Нью-Йорка российские наемники совершили обстрелы позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Широкино враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Южного и Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ, применив разрешенное Минскими договоренностями оружие.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7 часов утра, 19 сентября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Российские оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Майорск.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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