В Украине 3 983 новых случая коронавируса

В Украине обнаружили за минувшие сутки 3 983 новых случая коронавируса. Больше всего заражений за сутки подтвердили в Харьковской и Одесской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 1 767 человек; летальных исходов - 46; выздоровевших - 546 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 23 176 человек, методом ИФА - 3 982 человека, экспресс-тестами - 18 700 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 2 348 381 человек;

- выздоровели - 2 230 852 человека;

- летальных исходов - 54 875.