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Доба на фронті: в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий

  2   0 14.09.2021, 09:30 | Новости, ООС
Доба на фронті: в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий

Протягом минулої доби, 13 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню, повідомляє Штаб ООС, інформує UAINFO.org

Поблизу Зайцевого противник обстріляв позиції українських захисників із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

В напрямку НЬЮ-ЙОРКУ збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 мм.

В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь по позиціях українських захисників з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Катеринівки ворожі найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Поблизу Новоолександрівки противник тричі вів численні обстріли наших позицій із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі вели обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів 82 калібру.

В напрямку населеного пункту Попасна ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення несумісне з життям.

Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 14 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. 

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4035 транспортних засобів, 4400 осіб, з яких 4329 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців особи не доставлялась. Виявлено 39 адміністративних правопорушення.

За вказаний період поліцейськими розкрито 19 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1009 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 1171 особа. Через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Новозванівка» 300 та 251 осіб відповідно. 

UAINFO

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