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Кочетков: На деле они по-прежнему ни фига не соображают ни в госуправлении, ни в макроэкономике, ни в прогнозировании и планировании. И просто несут чушь, как бабульки у подъезда

  11   0 14.09.2021, 09:02 | Новости, Политика
Кочетков: На деле они по-прежнему ни фига не соображают ни в госуправлении, ни в макроэкономике, ни в прогнозировании и планировании. И просто несут чушь, как бабульки у подъезда

"Многие мои коллеги (не все) считают, что эти мозгодробительные заявления власти то насчет санкционного искоренения олигархов, то насчет миллиарда посаженых деревьев, то вот насчет кириллицы - это такой сознательный план отвлечения общественности. Что вот вроде сидят умные подоляки в Офисе президента и изобретают, чтобы еще такого эпатажного отчебучить или заявить, чтобы украинцы начали обсуждать эту придумку, а не главный насущный вопрос: насколько эффективна наша власть в условиях мирового кризиса, накатывающегося, как цунами? И кто из подоляков придумал самую дурную, но резонансную дурню, тот получает премию как лучший реализатор темных планов за месяц", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org

"А я таки полагаю, что большинство правящей верхушки реально не понимает, что происходит в мире и стране. Поэтому и про спутник на орбите к тридцатилетию независимости, и про срочное вступление в НАТО - это наши вожди на полном серьезе. От малограмотности, отсутствия мозгов и пьянящего ощущения, что можно все.

То есть, они изредка, но общаются с мировыми лидерами, ежедневно оперируют миллиардными суммами, себе в карман кладут миллионы, естественно, у них возникает иллюзия, что они - хозяева жизни, и все, что они скажут - это дистиллированная божья роса. А на деле они по-прежнему ни фига не соображают ни в госуправлении, ни в макроэкономике, ни в прогнозировании и планировании.

И просто несут чушь, как бабульки у подъезда, только не с лавочки у дома, а с самых высоких государственных трибун. И это беда. Потому что сволочи, но умные и грамотные, они стали бы спасать страну из чувств самосохранения, а тупые и самоуверенные до последнего будут верить, что все как-то обойдется и само рассосется", - завершает политолог.

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