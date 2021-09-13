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У зоні ООС минулої доби загинув український боєць, троє поранені

  7   0 13.09.2021, 09:00 | Новости, ООС
У зоні ООС минулої доби загинув український боєць, троє поранені

Протягом минулої доби, 12 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Фейсбуці, інформує UAINFO.org.

Біля Нью-Йорка противник двічі обстріляв позиції українських захисників із станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь із стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Верхньоторецьке ворог два рази здійснював обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. 

Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

Поблизу населених пунктів Катеринівка, Зайцеве та Золоте-4 найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення несумісне з життям. Троє захисників дістали осколкові поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров'я - задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 13 серпня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. 

В районі населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

UAINFO

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