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Кабмін готує зміни карантину: що відомо

  19   0 13.09.2021, 08:45 | Новости, Общество
Кабмін готує зміни карантину: що відомо

В Україні анонсували перехід України в "жовту" зону. Але, крім цього Кабінет міністрів України планує переглянути правила адаптивного карантину в "жовтих" і "червоних" зонах.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться".

Нові правила уряд може затвердити вже на цьому тижні, але вони набудуть чинності тільки через сім днів. Міняти обмеження, що діють в різних зонах, не будуть, але вакциновані отримають безліч поблажок.

"Жовта" зона

Зараз в "жовтій" зоні передбачені обмеження щодо заповненості культурних закладів, спортзалів і кінотеатрів. За даними РБК-Україна, Кабмін може дозволити їм не дотримуватися цієї умови, якщо у них буде щеплений персонал і вони будуть приймати у себе вакцинованих відвідувачів.

У "жовтій" зоні поблажки будуть поширюватися навіть на тих, у кого поки тільки одна доза щеплення.

Який відсоток вакцинованих потрібен для того, щоб продовжити роботу без обмежень - 80 або 100 - це поки обговорюється. Схожі норми уряд вже затвердив для навчальних закладів.

За інформацією видання від джерел в Кабміні, з 1,3 млн співробітників освітніх закладів першу дозу отримали тільки 44%, а другу - 34%. Незважаючи на це вводити обов'язкові щеплення для них уряд не планує.

"Червона" зона

У Кабміні схиляються до того, що ресторани, ТРЦ і всі ті заклади, які повинні були закритися за старими правилами, зможуть продовжити роботу за умови вакцинації персоналу та обслуговування тільки щеплених відвідувачів.

У "червоній" зоні одна доза вакцини вже не підійде - ні для персоналу, ні для відвідувачів. Який відсоток співробітників повинен бути щеплений - поки під питанням.

Перевіряти відвідувачів закладів потрібно буде за допомогою внутрішнього свідоцтва про вакцинацію, документи будуть доступні в додатку "Дії".

Паралельно в уряді роздумують над паперовою формою сертифіката для тих, хто не володіє смартфонами, а також над варіантом довідки для людей, що мають серйозні протипоказання до вакцинації.

Що стосується умов для червоного рівня, то до них слід готуватися на жовтень-листопад. Тоді, за оцінкою МОЗ, Україна може почати "червоніти".

Транспорт

Для громадського транспорту поки таких нововведень не планують.

Всі ці нові правила почнуть діяти приблизно під кінець вересня, коли країну переведуть в жовту зону.

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