Зеленский считает, что жители ОРДЛО и Крыма могут получать паспорта РФ и голосовать на "выборах"

Фото: president.gov.ua | Владимир Зеленский на фронте

Украина будет расценивать результаты выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и ОРДЛО юридически ничтожными. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.



По его словам, люди на оккупированных Россией территориях могут участвовать в выборах в Госдуму РФ при условии, если "им надо показать какую-то вовлеченность демонстративно, чтобы обезопасить себя".

Однако, как отметил пресс-секретарь президента, на международном и юридическом уровнях результаты выборов в Крыму и ОРДЛО не имеют никакого значения.

Сергей Никифоров отметил, что у президента Владимира Зеленского следующая позиция - жители неподконтрольных Украине территорий могут идти на голосование ради своей безопасности.

"Он (Владимир Зеленский - ред.) говорит, что если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт - пусть он его получает. Если надо, чтобы он проголосовал - пусть голосует", - продолжил пресс-секретарь главы государства.

Подытоживая, Сергей Никифоров добавил, что после деоккупации граждане вернут себе украинские паспорта - "просто достанут из-под матрасов или где они их там прячут".

Тайм-код в видеоролике с 3:07.





Сергей Никифоров про паспорта РФ и выборы в ОРДЛО



