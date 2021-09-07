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Доба у зоні ООС: окупанти сім разів зривали "тишу"

  4   0 07.09.2021, 07:30 | Новости, ООС
Доба у зоні ООС: окупанти сім разів зривали "тишу"

Протягом минулої доби, 6 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони.

Біля населеного пункту Зайцеве ворог обстріляв позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У напрямку Невельського російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Поблизу Новолуганського ворог відкривав провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.

Противник застосовував міномети 120 калібру, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберний кулемет по наших позиціях неподалік Золотого-4 та Новознавівки.

Обстрілюючи околиці населеного пункту Катеринівка російські окупанти застосували міномети 82 калібру. 

Окрім того, на Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату невизначеного типу із перетином лінії розмежування, який здійснив скидання двох саморобних вибухових пристроїв.

Бойових втрат серед українських захисників немає. 

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 7 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Укрінформ

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