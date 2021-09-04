На Донбассе боевики один раз нарушили режим "тишины"

За сегодняшний день, 4 сентября, боевики на Донбассе один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате один боец получил тяжелое ранение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В направлении Старогнатьевки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия. В результате один украинский воин получил тяжелое огнестрельное ранение.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое", - говорится в сообщении.

Об обстреле со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.