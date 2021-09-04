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Генсек ООН призвал мир объединиться для помощи афганскому народу

  2   0 04.09.2021, 19:07 | Новости, Мир
Генсек ООН призвал мир объединиться для помощи афганскому народу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество сплотиться ради афганского народа. Для этого он созывает мировую гуманитарную конференцию, которая состоится 13 сентября в Женеве.

Об этом говорится в публикации Антониу Гутерриша в Twitter.

По словам генсека ООН, сейчас, как никогда, афганские дети, женщины и мужчины нуждаются в поддержке и солидарности со стороны международного сообщества.

Именно поэтому он созывает мировую гуманитарную конференцию. Она состоится 13 сентября в Женеве.

"13 сентября я созову гуманитарную конференцию высокого уровня для Афганистана, чтобы выступить за быстрое увеличение финансирования и полный, беспрепятственный доступ к нему нуждающихся", - говорится в сообщении.

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