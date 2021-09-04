У здания ФСБ РФ в оккупированном Крыму начались задержания протестующих крымских татар, - Чубаров

Российские силовики у здания ФСБ РФ в оккупированном Крыму задерживают протестующих крымских татар, которые пытаются узнать о судьбе своих соотечественников, задержанных накануне.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

"К зданию ФСБ РФ в оккупированном Крыму подъехали полицейские автобусы, в которые насильно загружают протестующих крымских татар, которые пытаются узнать о судьбе арестованных пятерых соотечественников, включая и Наримана Джелялова, первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа", - сообщил Чубаров.