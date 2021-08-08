С начала суток враг дважды нарушил перемирие, применив гранатометы, потерь нет, - штаб ООС

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С начала суток зафиксировано 2 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.
Вблизи Светлодарска враг обстрелял позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
У Золотого-4 российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ".