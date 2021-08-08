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С начала суток враг дважды нарушил перемирие, применив гранатометы, потерь нет, - штаб ООС

  19   0 08.08.2021, 18:36 | Новости, ООС
С начала суток враг дважды нарушил перемирие, применив гранатометы, потерь нет, - штаб ООС

Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала суток зафиксировано 2 обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Вблизи Светлодарска враг обстрелял позиции украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-4 российские оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ".

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