Окупанти сім разів зривали "тишу", біля Південного та Широкиного – з СПГ

Російські окупаційні війська від початку доби 24 липня 7 разів порушили режим припинення вогню в районі операції Об'єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у вечірньому зведенні штаб ООС у Фейсбуці.

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Протягом поточної доби, 24 липня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, біля населених пунктів Новоолександрівка та Золоте-4 ворог застосував протитанкові ракетні комплекси. Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Південного та Широкиного російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Штаб ООС зазначає, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат унаслідок ворожого вогню серед українських військових немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Як повідомлялося, за минулу добу окупанти 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Укрінформ