Боевики на Донбассе с утра стреляли из минометов и запускали беспилотник

Пророссийские боевики с начала 18 июля дважды нарушали перемирие на Донбассе. В результате провокаций со стороны пророссийских сил украинские военные не пострадали.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Вблизи населенного пункта Пески оккупанты применили против украинских военных минометы 120-го калибра, а на территории Луганской области было зафиксировано пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" через линию разграничения.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителей миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - добавили в министерстве.

Кроме того, с начала суток украинские саперы разминировали 7 гектаров прифронтовой территории и передали на уничтожение 81 взрывоопасный предмет.