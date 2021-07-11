Боевики на Донбассе пять раз нарушили "тишину"

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. С начала суток боевики трижды обстреливали украинские позиции и дважды запускали беспилотники.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Один из вражеских обстрелов был зафиксирован в районе населенного пункта Пески. Оккупанты дважды обстреляли позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также вблизи Новоселовки российские наемники вели огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы два пролета вражеских беспилотников с пересечением линии разграничения.

"Боевых потерь среди украинских военных нет. Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.