Калинина выиграла четвертый титул ITF в сезоне

Украинка обеспечила себе дебют в ТОП-100 рейтинга WTA.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина стала победительницей турнира ITF W100 во французском городе Контрексвиль.

В финальной схватке наша соотечественница обыграла Далму Гальфи из Венгрии.

Матч продолжался 1 час и 15 минут и завершился со счетом 2:0 (6:2, 6:2). За это время украинка реализовала пять брейк-поинтов из 13, выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки.

Напомним, для Калининой это четвертый титул ITF в сезоне. До этого она выиграла турниры в Португалии, Хорватии и Франции.

Стоит отметить, что благодаря победе в Контрексвиле Ангелина впервые в карьере войдет в топ-100 мирового рейтинга WTA.

isport.ua