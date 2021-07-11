Дуда призвал к хорошим отношениям с украинцами

В годовщину Волынской трагедии президент Польши призвал к хорошим отношениям с украинцами "на основе правды".

Президент Польши Анджей Дуда призвал строить хорошие отношения с Украиной "на основе правды и современных стремлений". Об этом говорится в его послании по случаю 78-й годовщины Волынской трагедии. Соответствующий текст обнародовали на сайте президента Польши в воскресенье, 11 июля.

Отметим, Волынская трагедия - одна из самых противоречивых страниц в истории Украины, вокруг которой продолжаются споры и спекуляции. 11 июля - отмечается годовщина трагедия. В Польше события 1943 года на Волыни называют геноцидом, в Украине такую трактовку называют преувеличением.

В своем послании Дуда заявил, что преступления Волынской трагедии были направлены против поляков, а их цель - "этнические чистки на юго-восточных территориях Второй Польской Республики: Волыни, Подолья и Малопольши до линии Сяна".

По его словам, строить с украинцами хорошие отношения страну обязывает "память о смерти поляков".

"Память о страданиях и смерти наших соотечественников также обязывает нас строить хорошие отношения с украинской нацией и государством - на основе правды, общего опыта и современных стремлений. Я убежден, что, действуя так, мы выполним волю наших мучеников, погибших только потому, что были поляками", - заявил Дуда.

korrespondent.net