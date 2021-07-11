Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:07

Сборная Аргентины обыграла Бразилию и выиграла Копа Америка

09:35

В Украине 290 новых случаев коронавируса

09:08

На Донбассе 11 обстрелов за сутки. Боевики пустили в ход тяжелую артиллерию и минометы

08:36

В Сирии обстреляли военных США, - СМИ

08:09

Под Киевом произошло ДТП с опрокидыванием

07:10

"Барселона" и "Атлетико" могут обменятся игроками

06:11

Назван способ снизить давление без таблеток

05:12

Citroen C3 получил самую недорогую версию

04:13

Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка

03:05

Турецкие ученые назвали эффективность вакцины CoronaVac

02:06

Питер Фьюри назвал фаворита боя Усик - Джошуа

01:07

Названы симптомы инсульта, которые возникают за 10 лет до болезни

00:08

Chery готовится представить обновленный Tiggo 8

23:03

Военный комиссар требовал 1200 долларов взятки за непризыв на армейскую службу

22:04

Жена президента Гаити сделала первое заявление после его убийства

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

На Донбассе 11 обстрелов за сутки. Боевики пустили в ход тяжелую артиллерию и минометы

  6   0 11.07.2021, 09:08 | Новости, ООС
На Донбассе 11 обстрелов за сутки. Боевики пустили в ход тяжелую артиллерию и минометы

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных 11 раз за прошедшие сутки, 10 июля. При этом оккупанты пустили в ход тяжелую артиллерию, противотанковый ракетный комплекс, минометы и другое запретное оружие.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

В районе Мироновского оккупанты применяли артиллерийские системы калибра 122-мм. А в Водяном (возле Донецка) обстреливали позиции украинских военных из минометов 120-го калибра.

В районе Водяного на Приазовье боевики дважды совершали обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем. В районе Широкино российские наемники обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших защитников из минометов 82-го калибра.

Недалеко от Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс.

"Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди украинских воинов за прошедшие сутки нет.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Также сообщается, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на сегодняшнее утро обстрелов не было.

Лента статей

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Володимир Лановий: Влада веде Україну до голоду в містах і до передачі чорноземів глобальним аферистам

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (217)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]