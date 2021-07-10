В пятницу на Донбассе погиб украинский военный, еще трое были ранены

За минувшие сутки, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 13 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Зайцево противник обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сообщается также, что у Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм. Вблизи Новотошковского российские оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

"В направлении населенного пункта Пески противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра. В районе Троицкого вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь по нашим позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра. Около Новомихайловки враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов", - отмечают в штабе.

Кроме этого, отмечается, что вблизи Авдеевки оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. А у Орехового российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Крымское военнослужащие Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Кроме того, один воин получил ранение, еще двое - боевое травмирование. Воины доставлены в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - удовлетворительное", - добавили в штабе.

Также сообщается, что по состоянию на 7 утра 10 июля зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня.

Так, по данным штаба, вблизи Мироновского оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122-мм. Около населенного пункта Водяное, у Донецка, противник открыл огонь из минометов 120-го калибра. У Водяного, на Приазовье, - из артиллерийских систем калибра 122-мм. Вблизи Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра. В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

"Боевых потерь с начала текущих суток среди украинских военнослужащих нет", - уточнили в штабе.