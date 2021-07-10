В Украине 507 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 507 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 364 человека, умерли 20 пациентов, а выздоровели 809 человек. Протестовали методом ПЦР - 18 520 граждан, методом ИФА - 8 452 человек, экспресс-тестами - 13 225 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (163), Днепропетровской (115), Львовской (111) и Киевской (53) областях.

За все время пандемии в Украине:

- заболели - 2 240 753 лица;

- выздоровели - 2 176 919 человек;

- летальных исходов - 52 592;

- проведение ПЦР-тестов - 11 020 262.