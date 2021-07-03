Боевики на Донбассе почти 20 раз нарушили "тишину" за сутки

За прошедшие сутки, 2 июля, на Донбассе было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Кроме того, по состоянию на 7:00, 3 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

Боевики стреляли из минометов, артиллерийских систем и станковых противотанковых гранатометов в районе Золотого-4, Гнутово, Авдеевки, Песков, Старогнатівки, Светлодарска, Красногоровки, Каменки.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

По состоянию на 7:00, 3 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Возле населенного пункта Невельское вооруженные формирования РФ трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.