Київське метро у ніч із 3 на 4 липня працюватиме на годину довше через трансляцію матчу Україна – Англія

По закінченні гри можливе закриття на вхід станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого".

Роботу київського метро в ніч з 3 на 4 липня буде продовжено на 1 годину у зв’язку з проведенням Фестивалю футболу та трансляцією матчу Чемпіонату Європи між збірними України та Англії на Спортивній площі.

Про це повідомляє КП «Київський метрополітен», інформує UAINFO.org.

Згідно з повідомленням, після закінчення гри можливе обмеження (закриття) на вхід пасажирів станцій «Олімпійська», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого».

У метрополітені перепрошують за можливі незручності та зазначають, що такий механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.