Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

00:40

Земельная реформа имеет одну цель: заставить фермеров продать свою землю – нардеп

00:12

Верховная Рада разрешила АЗС разбавлять бензин

20:00

Правда о чартерных рейсах: к чему должны быть готовы пассажиры

19:01

Як Tesla та "Запорожець": американський військовий порівняв армії НАТО й Росії

18:04

Казанський: Історія з перейменуванням селища Нью-Йорк піднімає важливу проблему

17:01

Каспрук: Російська мова в Україні – це шанс для Путіна

16:02

УЕФА заблокировал билеты английских болельщиков на матч Евро-2020 против Украины

14:58

Береза: У кого скопировали идею с туфлями на каблуках на параде? Так ходят в Запоребрике и в Китае

14:01

Нюанс, который может подпортить отпуск: как сохранить красоту на отдыхе

13:03

В Украину прибудет вакцина Moderna

11:55

Мендель написала книгу о работе, политике и украинцах

11:03

Гаррі та Вільям відкрили пам'ятник принцесі Діані

10:00

Минобороны решило, что курсантки на параде Независимости должны идти на каблуках. В Сети разгорелся скандал

09:00

Эйдман: Путин проболтался о планах захвата Украины

23:59

Таксі Uber піднімає тарифи на перевезення: скільки будемо платити

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июль 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Земельная реформа имеет одну цель: заставить фермеров продать свою землю – нардеп

  3   0 03.07.2021, 00:40 | Новости, Экономика
Земельная реформа имеет одну цель: заставить фермеров продать свою землю – нардеп

Земельная реформа от Президента Зеленского приведет к тому, что люди лишатся своих наделов.

Так считает народный депутат Александр Дубинский, передает сайт dubinsky.ua.

«Просто, потому что экономически нет возможностей ни привлекать ресурсы для освоения земельных участков, ни вкладывать деньги в развитие аграрного бизнеса, у нормального обычного фермера», — объяснил он.

Парламентарий провел параллель с банковской реформой, которую так называла бывший председатель Нацбанка Валерия Гонтарева. На деле страна получила банкопад — тотальное закрытие банков.

«Это привело не к реформе, а к уничтожению украинских банков. Что, по сути, вылилось в уничтожение украинского вкладчика и украинского инвестора.

То есть мы остались без украинского финансового ресурса.

Даже когда население соглашается нести деньги в банки, им там говорят: «Не надо, мы тебе дадим 2 процента годовых, а по доллару ноль дадим.

Уходи со своими деньгами, ты нам не нужен как инвестор. Мы лучше заплатим 7% годовых фондам и разместим еврооблигации», — отметил нардеп Дубинский.
 
То есть внутренний инвестор абсолютно уничтожен. 

«И кредитов никто не дает. А раз нет кредитов в тот же самый аграрный бизнес и для мелкого фермера, то значит нет его развития.

Соответственно вкладывать и брать ресурсы для развития для своих предприятий неоткуда. Остается один шаг, если у тебя денег нет, — продать эту землю.

На что и настроена вся эта система», — считает Дубинский.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2021 (34)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]