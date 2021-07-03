Земельная реформа имеет одну цель: заставить фермеров продать свою землю – нардеп

Земельная реформа от Президента Зеленского приведет к тому, что люди лишатся своих наделов.

Так считает народный депутат Александр Дубинский, передает сайт dubinsky.ua.

«Просто, потому что экономически нет возможностей ни привлекать ресурсы для освоения земельных участков, ни вкладывать деньги в развитие аграрного бизнеса, у нормального обычного фермера», — объяснил он.

Парламентарий провел параллель с банковской реформой, которую так называла бывший председатель Нацбанка Валерия Гонтарева. На деле страна получила банкопад — тотальное закрытие банков.

«Это привело не к реформе, а к уничтожению украинских банков. Что, по сути, вылилось в уничтожение украинского вкладчика и украинского инвестора.

То есть мы остались без украинского финансового ресурса.

Даже когда население соглашается нести деньги в банки, им там говорят: «Не надо, мы тебе дадим 2 процента годовых, а по доллару ноль дадим.

Уходи со своими деньгами, ты нам не нужен как инвестор. Мы лучше заплатим 7% годовых фондам и разместим еврооблигации», — отметил нардеп Дубинский.



То есть внутренний инвестор абсолютно уничтожен.

«И кредитов никто не дает. А раз нет кредитов в тот же самый аграрный бизнес и для мелкого фермера, то значит нет его развития.

Соответственно вкладывать и брать ресурсы для развития для своих предприятий неоткуда. Остается один шаг, если у тебя денег нет, — продать эту землю.

На что и настроена вся эта система», — считает Дубинский.