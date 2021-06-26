Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:34

Обновлен рекорд по количеству COVID-прививок за сутки в Украине

10:07

Байден планирует эвакуировать афганцев, которые сотрудничали с военными США

09:35

Китай угрожал Украине за подпись в документе о нарушении прав человека, - AP

09:08

"Монако" нацелился на трансфер голкипера "Баварии"

08:36

В Украине 756 новых случаев коронавируса за сутки

08:09

Боевики смертельно ранили украинского воина сегодня с утра

23:59

Стало чорним: брудне море в Одесі налякало українців. ВІДЕО

23:07

Поїзд УЗ відправився зі Львова, покинувши натовп пасажирів на вокзалі

22:00

У світі під час пандемії зросло вживання канабісу – ООН

21:06

Обрушение дома в Майами унесло жизни по меньшей мере 4 человек: поиски 159 пропавших без вести людей продолжаются. ВИДЕО

20:04

В Чехии пронесся торнадо: 5 погибших, более 200 пострадавших. Населенные пункты сравняло с землей. ВИДЕО

18:59

Новий поворот еволюції? На Близькому Сході виявили раніше невідомий тип стародавньої людини

18:01

Голобуцький: Зеленський геть не орієнтується в реальних процесах в державі, в реальному стані речей. І це дуже помітно

17:04

Угорський закон про "гей-пропаганду": на саміті ЄС розгорівся скандал

16:04

"Отримати Україну – це плюс". Лідер збірної Швеції поділився очікуваннями від матчу з командою Шевченка

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Июнь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Боевики смертельно ранили украинского воина сегодня с утра

  10   0 26.06.2021, 08:09 | Новости, ООС
Боевики смертельно ранили украинского воина сегодня с утра

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. За сутки, 25 июня, позиции украинских военных обстреливали 12 раз, также обстрелы продолжились сегодня утром, в результате чего погиб украинский воин.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

В районе Водяного на Приазовье, враг трижды обстреливал позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сторону Гранитного оккупанты открыли огонь из минометов 120-го калибра. А в районе Песков боевики трижды обстреливали позиции ООС из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Возле Майорска боевики били по украинским воинам из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенных пунктов Екатириновка и Авдеевка были зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"БПЛА противника вовремя подавились средствами РЭБ", - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных за 25 июня нет, однако боевики сегодня утром смертельно ранили украинского воина.

Они открыли огонь в районе поселка Пески и трижды обстрелял позиции ООС из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

"В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

На обстрелы боевиков наши военные отвечали взаимностью.

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (590)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]