Бойовики збільшили кількість обстрілів на Донбасі: за добу – десять порушень перемир'я

В останній день весни бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів у порівнянні з попередньою добою.

Як повідомляється в ранковому зведенні ООС, за добу 31 травня на фронті зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню, з яких вісім - обстрілів по позиціях українських військових, одне дистанційне мінування та один проліт ворожого БПЛА, інформує UAINFO.org.

Вогонь ворог вів у районі населених пунктів Водяне, Гнутове, Авдіївка, Золоте-4. Біля Зайцевого бойовики здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. А в районі Санжарівки було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. Його вчасно подавили.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Використовуючи координаційний механізм Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку, 1 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.





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