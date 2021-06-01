Зняли з літака: у Росії затримали опозиціонера Пивоварова

Пивоваров перебуває в статусі підозрюваного у справі про "небажану організацію" / фото ТАСС

Колишнього виконавчого директора "Відкритої Росії" Андрія Пивоварова затримали в аеропорту "Пулково".

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує UAINFO.org.

Літак авіакомпанії LOT розгорнули на злітній смузі. Співробітники ФСБ сказали, що він знаходиться в розшуку.

"Тільки що мене зняли з літака в Пулково. Летів відпочити, пройшов митницю ніяких питань не було. Літак вже пройшов руліжку, як раптом стоп. Під'їхали менти і вивели мене", - написав він.

Пивоваров летів рейсом Санкт-Петербург-Варшава. Він повинен був вилетіти о 18:20, але в підсумку затримався на півтори години.

Пізніше команда опозиціонера повідомила, що він затриманий в рамках кримінальної справи за ст. 284.1 КК - здійснення діяльності небажаної організації.

"Допит Андрія Пивоварова завершили, він у статусі підозрюваного у справі про "небажану організацію". З ним адвокат правозахисту. Потім Андрія повезуть на нічний обшук в його квартирі", - повідомили в його команді.

27 травня 2021 Пивоваров повідомив, що громадська організація "Відкрита Росія" припинила свою діяльність, щоб захистити прихильників від кримінального переслідування.

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