На Донбасі поранили українського воїна, "Л/ДНР" стріляли з гранатометів і гармат

Протягом минулої доби, 27 травня, російські окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню. Один воїн ЗСУ загинув під ворожими обстрілами. З початку доби, 28 травня, один український воїн був поранений.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує UAINFO.org.

Так, український захисник загинув під час обстрілу у напрямку населеного пункту Новотошківське, де окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Також поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з великокаліберних кулеметів.

Неподалік Причепилівки російські найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Опитного окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а Новгородського - з мінометів 82-го калібру. Поблизу Мар'їнки ворог здійснив обстріл з протитанкових гармат.

На обстріл російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК поінформувала представників СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 28 травня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного - ще й з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У районі Гранітного ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по наших позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17. У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу ОС отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - задовільний.

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