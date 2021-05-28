Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:57

Кулеба: Рішення про заборону закупівлі електроенергії у Білорусі не пов'язане із затриманням Протасевича (відео)

10:30

Померла 30-річна зірка американських фільмів жахів. ФОТО

10:00

Портников: Судьба России будет решаться на улицах

09:00

На Донбасі поранили українського воїна, "Л/ДНР" стріляли з гранатометів і гармат

00:15

Нужно сказать спасибо Байдену за его решение по "Северному потоку-2" – мнение

23:03

Індійська поліція арештувала блогера, який запустив собаку у повітря

22:30

Дочь знаменитого шеф-повара Гордона Рамзи попала в психиатрическую клинику после двойного изнасилования

21:58

Человечество ожидает самый жаркий год за всю историю

20:00

УЄФА оштрафувала Златана Ібрагімовича за зв’язки з букмекерами

19:33

Установлена причина тромбоза после вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson

19:00

"Створять нереальні для життя умови та будуть катувати", – білоруський блогер про долю Протасевича та умови роботи журналістів 

18:02

В Австралии впервые за три тысячи лет родились тасманийские дьяволы

17:00

Лукашенко не та людина, чиє прізвище може прикрасити список почесних докторів Шевченкового університету. Але чи тільки він?, – дипломат

16:02

Сазонов: РФ может нас убивать, оккупировать Крым, захватить часть Донбасса, а Германия этого не видит?

15:00

Риба, м'ясо та "молочка": які фальсифікати найчастіше везуть в українські школи та магазини

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

На Донбасі поранили українського воїна, "Л/ДНР" стріляли з гранатометів і гармат

  7   0 28.05.2021, 09:00 | Новости, ООС
На Донбасі поранили українського воїна, "Л/ДНР" стріляли з гранатометів і гармат

Протягом минулої доби, 27 травня, російські окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню. Один воїн ЗСУ загинув під ворожими обстрілами. З початку доби, 28 травня, один український воїн був поранений.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує UAINFO.org.

Так, український захисник загинув під час обстрілу у напрямку населеного пункту Новотошківське, де окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Також поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з великокаліберних кулеметів.

Неподалік Причепилівки російські найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Опитного окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а Новгородського - з мінометів 82-го калібру. Поблизу Мар'їнки ворог здійснив обстріл з протитанкових гармат.

На обстріл російсько-окупаційних військ наші воїни відкривали вогонь у відповідь. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК поінформувала представників СММ ОБСЄ.

Станом на 7 годину ранку, 28 травня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного - ще й з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У районі Гранітного ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по наших позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17. У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу ОС отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - задовільний.

UAINFO.org

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (705)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]