Боевики на Донбассе дважды обстреливали позиции ООС

В воскресенье, 23 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики два раза обстреляли украинские позиции в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи поселка Гранитное. Оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы.

Также боевики стреляли по украинским позициям вблизи Светлодарска. Помимо пулеметов, они также использовали автоматические станковые гранатометы.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.