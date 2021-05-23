Украина и ЕС договорились по ковид-паспортам

Украинская ІТ-инфраструктура, чтобы выдавать сертификаты, которые соответствуют стандартам Евросоюза, полностью готова.

Украина и Евросоюз достигли согласия о возможности взаимного признания паспортов вакцинации, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет Укринформ 23 мая.

Она отметил, что, разрабатывая собственные образцы ковид-паспортов, Украина тесно сотрудничала с Еврокомиссией для обеспечения их взаимосовместимости с европейскими сертификатами вакцинации.

"Политическая договоренность есть, есть и технические решения как с нашей стороны, так и от Европейской Комиссии. Я думаю, что взаимное признание - это будет такой быстрый технический процесс, если это будет необходимо", - отметила вице-премьер.

Она отметила при этом, что это политическое решение касается также признания вакцин из третьих стран. Эти переговоры украинская и европейская стороны, по словам вице-премьер-министра Украины, начали двумя месяцами ранее.

"У нас уже полностью готова ІТ-инфраструктура, чтобы выдавать сертификаты, которые соответствуют стандартам ЕС, и это решение уже фактически восстанавливает возможность для полноценного движения наших граждан в пределах ЕС", - подчеркнула чиновница.

Стефанишина предполагает, что к концу июня этот процесс должен быть завершен.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз разработал три вида ковид-сертификатов. Их можно будет использовать с помощью смартфона и QR-кода.

Напомним, страны- члены ЕС достигли соглашения о разрешении на въезд туристов из третьих стран, которые полностью вакцинированы одобренными в Евросоюзе вакцинами.