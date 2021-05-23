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Оккупанты за сутки 12 раз открывали огонь на Донбассе, ранен военный

  2   0 23.05.2021, 08:36 | Новости, ООС
Оккупанты за сутки 12 раз открывали огонь на Донбассе, ранен военный

На Донбассе за вчера, 22 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушали режим прекращения огня. Тяжелое ранение получил украинский военный.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Вблизи Песков оккупанты трижды открывали огонь из минометов 120 и 82 калибров, а также из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде поселка Пивденное наемники трижды совершили обстрелы из минометов 120 калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Водяного противник два раза применил в направлении позиций защитников ручные противотанковые и подствольные гранатометы.

В районе Причепиловки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Золотое-4 российские наемники применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Марьинки - стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья воина - тяжелое.

На обстрелы противника защитники открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Также, из минометов 120 калибра российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Пески. Вследствие попадания мины был поврежден частный дом. К счастью, никто не пострадал.

По состоянию на 7:00 утра, 23 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи поселка Гранитное захватчики применили крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы. Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, отметили в командовании ОС.

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