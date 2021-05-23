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В США во время стрельбы погибли два человека

  10   0 23.05.2021, 08:09 | Новости, Мир
В США во время стрельбы погибли два человека

Два человека поспорили на улице, а потом выхватили оружие и открыли стрельбу. В результате восемь ранено, двое убито.

В одном из районов Миннеаполиса  в американском штате Миннесота произошла стрельба. В результате погибли два человека, восемь получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщила полиция Миннеаполиса в Twitter.

"Всего 10 пострадавших. Активной угрозы сейчас нет. Семеро пострадавших в больнице с ранениями, не угрожающими жизни, один находится в критическом состоянии, двое мертвы", - говорится в одном из сообщений правоохранителей.

В полиции уточнили, что один из погибших - стрелок.

По данным Департамента полиции Миннеаполиса, перед стрельбой произошла словесная перепалка.

"Два человека в многолюдном районе на Первой Северной авеню поспорили, вытащили пистолеты и начали стрелять друг в друга", - уточнило издание CNN.

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