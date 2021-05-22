Сутки на Донбассе: Восемь обстрелов, трое раненых

Враг активно применял против ВСУ запрещенные минскими соглашениями минометы и даже артиллерию.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое военнослужащих ВСУ получили ранения и один - боевое травмирование, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 22 мая.

Так, вблизи населенного пункта Катериновка враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Водяного сепаратисты два раза осуществили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Песков враг применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.

В районе поселка Луганское открывался огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Гнутово - еще и из стрелкового оружия.

По состоянию на 7:00 утра зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Вблизи Песков совершен обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от Причепиловки противник открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

На обстрелы противника бойцы ВСУ открывали огонь. О действиях незаконных вооруженных формирований украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.