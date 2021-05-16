Боевики на Донбассе обстреляли бойцов ООС из гранатометов, минометов и огнеметов

По состоянию на 17:00 воскресенья боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли украинских военных из гранатометов, минометов и огнеметов.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в своем Facebook.

"Российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. С начала суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня", - указано в сообщении.

Вблизи Новоселовки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Катериновки боевики совершили обстрел в сторону позиций бойцов ООС из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Новотошковское противник два раза открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

"На враждебные обстрелы наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - информируют в пресс-центре.