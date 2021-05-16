Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:00

Луческу: Я сделал правильный выбор, возглавив "Динамо"

16:37

Боевики обстреляли из огнеметов Катериновку на Донбассе

16:01

Папа Римский о ситуации в Израиле: Может перерасти в спираль смертей и разрушения

15:38

Абу Ханна объявил об уходе из "Зари"

15:02

На Харьковщине в ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека

14:30

"Несокрушимые". В Украине запустили проект в поддержку пленников Кремля

14:03

Британский патрульный корабль направляется в Черное море

13:31

Армия Азербайджана начала масштабные учения

13:04

Израиль объяснил удар по башне в Газе: там был штаб военной разведки ХАМАС

12:32

"Барселона" начала переговоры с Хави о его возвращении в клуб

12:05

Кулеба: Украина не ждет прибытия иностранных войск

11:33

Во Львовской области сгорел рейсовый автобус

11:06

Совбез ООН соберется сегодня из-за обострения ситуации в Израиле

10:34

В Нью-Йорке произошла стрельба: пять человек пострадали

10:07

Зидан объявил команде о своем уходе

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

Боевики обстреляли из огнеметов Катериновку на Донбассе

  4   0 16.05.2021, 16:37 | Новости, ООС
Боевики обстреляли из огнеметов Катериновку на Донбассе

Пророссийские боевики на Донбассе из реактивного пехотного огнемета обстреляли окрестности Катериновки. В результате вражеского обстрела никто не пострадал.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Как рассказали в штабе, сегодня были запечатлены факты применения такого вооружения. Боевики открыли огонь в направлении Катериновки термобарическими боеприпасами. Такой вид оружия россияне применяли в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии.

"Этот случай является еще одним очередным свидетельством открытой поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта. Обо всех зафиксированных нарушениях минских договоренностей вооруженными формированиями РФ украинская сторона СЦКК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ", - отметили в командовании.

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (449)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]