Ескалація на Донбасі: окупанти 19 разів обстріляли українські позиції, застосовували навіть танки

Протягом минулої доби, 13 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook, інформує UAINFO.org.

Зокрема, неподалік населених пунктів Лебединське, Гнутове та Павлопіль ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля населеного пункту Новозванівка окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Ворог тричі відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу населеного пункту Верхньоторецьке та один раз біля Новоселівки.

З танків, артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти шість разів здійснили обстріл у напрямку Пісків.

Біля населеного пункту Новотроїцьке російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля селища Південне - зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного противник двічі здійснив обстріл з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів, а біля населеного пункту Луганське - ще й з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку 14 травня порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.

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