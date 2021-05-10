На Донбассе российские наемники два раза обстреливали позиции ВСУ

Российские наемники два раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, украинские военнослужащие не пострадали.

Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, боевики из стрелецкого вооружения совершили один обстрел вблизи Авдеевки в течение прошлых суток и также еще один обстрел с начала текущих суток вблизи н. п. Троицкое из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра.

Отмечается, что боевых потерь среди украинских военных нет.

Кроме того, Украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях со стороны российских наемников во время плановых полетов БПЛА Миссии над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, где произошло глушения GPS сигнала вблизи н. п. Верхнешироковское, Черненко, Степановка, Новогнатовка, Старогнатовка, Светлый луч.

У н. п. Железное и Калиновое наблюдатели Миссии из-за результате глушения сигнала не смогли поднять в воздух БПЛА.