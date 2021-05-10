Резкий спад: За сутки в Украине 2 817 новых COVID-случаев

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 2 817 новых случаев коронавируса. В частности, COVID подтвердили у 159 детей и 31 медработника.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего в больницы с подтвержденным диагнозом коронавируса попали 1 414 человек. Умерли 119 украинцев.

За 9 мая было осуществлено 21 883 тестирований (в частности методом ПЦР - 13 158, методом ИФА - 2 250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6 475).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.