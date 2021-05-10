В Афганистане 16 человек погибли при подрыве автобуса

Автобус подорвался на придорожной мине в провинции Забуль на юге страны. В транспортном средстве находилось до 25 человек.

По меньшей мере 16 человек стали жертвами очередного теракта в Афганистане - подрыва автобуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник в понедельник, 10 мая.

Автобус подорвался на придорожной мине в провинции Забуль на юге страны. Уточняется, что взрыв прогремел в округе Шахр-э-Сафа.

По данным другого источника, в автобусе находились 25 человек. Все они могли погибнуть. Официального заявления об инциденте на данный момент нет.

Накануне в Кабуле у здания школы взорвался заминированный автомобиль, после чего произошли две ракетные атаки. По последним данным, погибли 63 человека. Большинство из них - девочки-школьницы в возрасте от 11 до 15 лет. Пострадали не менее 160 человек.

Теракт произошел на фоне начавшегося вывода сил США и их союзников по НАТО из Афганистана. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

korrespondent.net