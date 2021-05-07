Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

00:05

Інфляція в Україні: як змінилися ціни і що подорожчало найбільше

23:15

Женщина засняла на видео акулу, которая вплотную подплыла к ее шестилетней дочке, резвившейся в воде

22:47

Безкоштовні тістечка, премії і пиво: як у світі заохочують вакцинуватися – ВВС

21:30

Прихований феномен. COVID-19 може провокувати інсульт у молодих і здорових людей – медики

20:00

Сергей Гармаш: Обстрелами на Донбассе во время визита Блинкена Россия навязывает Украине диалог с марионетками "ЛДНР"

19:09

Расставание не было мирным: Мелинда Гейтс арендовала остров, чтобы скрыться от прессы и мужа

18:06

Ученые подсчитали, какова вероятность возникновения тромбоза после прививки AstraZeneca

17:04

Джен Псаки намерена покинуть пост пресс-секретаря Белого дома

16:00

Тільки мовчи! Вийшов фінальний трейлер фільму жахів "Тихе місце 2"

15:08

Братущак: Чому медведчуківців не чути з палкими промовами про наколоті апельсини та "пєчєнькі" від Нуланд?

14:02

Фейк про военные биолаборатории США в Украине жил, жив и будет жить, пока это будет нужно Кремлю – блогер

12:55

Facebook видалив мережу ботів "Слуги народу"

12:13

"COVID-19 — це суцільний театр болю та спецефектів". Сергій Риженко розповів про важкі наслідки, які виникають у кожного десятого. ВІДЕО

11:02

Кіт Антона Геращенка раптово потрапив у кадр в прямому ефірі: курйозне відео

10:01

Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

На Донбасі вбито двох українських військових, ще один – у важкому стані

  21   0 07.05.2021, 09:03 | Новости, ООС, Происшествия
На Донбасі вбито двох українських військових, ще один – у важкому стані

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь / фото president.gov.ua

Протягом минулої доби, 6 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню. В результаті обстрілів загинули двоє військових, ще один отримав поранення та перебуває у важкому стані.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-служби ООС, інформує UAINFO.org. 

Як повідомляється, бойовики відкривали вогонь поблизу населених пунктів Луганське, Новгородське, Південного, Новотошківське, Зайцеве. Також біля населеного пункту Пищевик ворог використав великокаліберні кулемети, а поблизу селищ Шуми - стрілецьку зброю. В районі Талаківки по українських позиціях було скинуто з БПЛА два постріли ВОГ-17.

Неподалік селища Новотроїцьке противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Пісків російські загарбники тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"В результаті ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїнам не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Військового евакуювали до лікувального закладу, він перебуває у важкому стані.

Як повідомляється, наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ. 

Станом на 7 годину ранку сьогодні зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

UAINFO

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (202)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]