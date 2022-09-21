Російські джерела повідомляють, що військові Корейської Народно-Демократичної Республіки візьмуть участь у травневому параді в Москві. Це рішення вже нібито затверджено, повідомляють «Вечірні Вісті» з посиланням на NHK. Участь північнокорейських військових...By Валерій Скляренко16.01.2025
Душевний стан людини здатний творити справжні дива з її тілом. Цей тісний...By Валерій Скляренко18.01.2025
Роняти телефон трапляється майже з кожним. Іноді все обходиться без наслідків, але...By Валерій Скляренко17.01.2025
Взимку, особливо за умов снігу та ожеледиці, багато водіїв стикаються з труднощами...By Валерій Скляренко17.01.2025
Пасивно-агресивна поведінка проявляється в ухилянні від прямого вираження невдоволення та спробах маніпулювати...By Валерій Скляренко16.01.2025
Тренер Джаррод Ноббе виділив вісім поширених помилок, які уповільнюють процес схуднення після...By Валерій Скляренко16.01.2025
Угорщина поки не вирішила, чи підтримуватиме продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії,...By Валерій Скляренко16.01.2025
Російські джерела повідомляють, що військові Корейської Народно-Демократичної Республіки візьмуть участь у травневому...By Валерій Скляренко16.01.2025
Росія розробила нову колісну самохідну артилерійську установку, яка являє собою комбінацію артилерійської...By Валерій Скляренко15.01.2025
Україна розглядає можливість розміщення миротворчих сил на своїй території для посилення безпеки,...By Валерій Скляренко15.01.2025
У серпні 1831 року відбулася подія, яка спричинила значне похолодання по всьому...By Валерій Скляренко15.01.2025
З січня 2025 року на тимчасово окупованих територіях України російська влада почне позбавляти права на проживання українців, які відмовилися від громадянства РФ, повідомляють «Вечірні Вісті» з посиланням на Центр національного...By Валерій Скляренко12.12.2024
Доброволец ВСУ Кирилл Сазонов считает, что украинцы должны понять важность мобилизации и...By Максим Королев16.01.2025
Марко Рубио, который, вероятно, возглавит Госдеп США при президентстве Дональда Трампа, назвал...By Максим Королев16.01.2025
Президент Польши Анджей Дуда назвал членство Украины в НАТО наиболее действенной гарантией...By Максим Королев16.01.2025
Военный эксперт Григорий Тамар объяснил, почему Украине придется снизить призывной возраст. Григорий...By Максим Королев16.01.2025
Президент США Джозеф Байден осложнил для своего сменщика Дональда Трампа ослабление санкций...By Максим Королев16.01.2025
Военный аналитик Евгений Дикий считает, что до конца 2025 года военный потенциал...By Максим Королев15.01.2025