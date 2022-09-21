Неділя , 19 Січень 2025
Использование любых материалов, опубликованных на нашем сайте "Вечерние Вести", разрешается при условии ссылки на gazetavv.com. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов.

Набирають популярності

Ілюстративне фото
Різне

6 важливих порад, щоб залишатися молодим і здоровим довше

Душевний стан людини здатний творити справжні дива з її тілом. Цей тісний...

By 18.01.2025
Ілюстративне фото
Суспільство

Чи можна користуватися телефоном із тріснутим склом?

Роняти телефон трапляється майже з кожним. Іноді все обходиться без наслідків, але...

By 17.01.2025
Руль авто
Авто

Як завести автомобіль із розрядженим акумулятором?

Взимку, особливо за умов снігу та ожеледиці, багато водіїв стикаються з труднощами...

By 17.01.2025
Ілюстративне фото
Суспільство

8 фраз, які використовують пасивно-агресивні люди

Пасивно-агресивна поведінка проявляється в ухилянні від прямого вираження невдоволення та спробах маніпулювати...

By 16.01.2025
Ілюстративне фото
Суспільство

Головні помилки, які заважають схуднути після 50 років

Тренер Джаррод Ноббе виділив вісім поширених помилок, які уповільнюють процес схуднення після...

By 16.01.2025
Прапор ЄС
Політика

Угорщина відмовилася від продовження санкцій ЄС проти Росії без схвалення Трампа

Угорщина поки не вирішила, чи підтримуватиме продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії,...

By 16.01.2025
Ілюстративне фото
Головне

Північнокорейські військові візьмуть участь у травневому параді в Москві

Російські джерела повідомляють, що військові Корейської Народно-Демократичної Республіки візьмуть участь у травневому...

By 16.01.2025
Ілюстративне фото
Головне

Росія створила нову колісну САУ на тлі втрат на фронті

Росія розробила нову колісну самохідну артилерійську установку, яка являє собою комбінацію артилерійської...

By 15.01.2025
Володимир Зеленський
Політика

Розміщення миротворців і військових інструкторів в Україні — позиція Зеленського

Україна розглядає можливість розміщення миротворчих сил на своїй території для посилення безпеки,...

By 15.01.2025
Ілюстративне фото
Різне

Як Сонце стало блакитним 200 років тому? Відповідь учених

У серпні 1831 року відбулася подія, яка спричинила значне похолодання по всьому...

By 15.01.2025

Популярні матеріали

Останні новини

Происшествия

Сазонов озвучил честный прогноз по войне и рассказал, кого пора отправить на фронт: “И очень грустно будет”

Доброволец ВСУ Кирилл Сазонов считает, что украинцы должны понять важность мобилизации и...

By 16.01.2025
Происшествия

​”Будем реалистами”, – кандидат Трампа на пост госсекретаря США потребовал уступок и Киева, и Москвы

Марко Рубио, который, вероятно, возглавит Госдеп США при президентстве Дональда Трампа, назвал...

By 16.01.2025
Происшествия

Дуда настойчиво потребовал официального приглашения Украины в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда назвал членство Украины в НАТО наиболее действенной гарантией...

By 16.01.2025
Происшествия

Тамар поделился с украинцами “секретом”, как выигрываются войны: “Иначе вас уничтожат”

Военный эксперт Григорий Тамар объяснил, почему Украине придется снизить призывной возраст. Григорий...

By 16.01.2025
Происшествия

​Байден усложняет жизнь Трампу: новые барьеры для снятия санкций с России

Президент США Джозеф Байден осложнил для своего сменщика Дональда Трампа ослабление санкций...

By 16.01.2025
Происшествия

Дикий рассказал, когда в России может наступить полный военный коллапс: “Их точно ожидает”

Военный аналитик Евгений Дикий считает, что до конца 2025 года военный потенциал...

By 15.01.2025
load more
Погода

Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Актуально