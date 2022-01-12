Возможны ли в РФ протесты по примеру Казахстана: россияне сказали все, что думают

Об этом сообщает YouTube-канал Znak.

Журналисты российского оппозиционного ресурса «Znak» спросили у россиян, возможны ли в РФ протесты по примеру Казахстана. Они отметили, что в Казахстане вспыхнули протесты из-за того, что власти подняли цены на сжиженный газ.

«У нас бензин дорожает, но нет протестов. Почему, так?», - с таким вопросом журналисты обратились к прохожим.

«Потому, что мы пофигисты», - ответила женщина старшего возраста.

Мужчина среднего возраста считает, что россияне разочаровались и боятся выходить на улицы.

«Люди разочаровались бороться. Боятся, понимают, что все бесполезно», - сказал россиянин. «Люди запуганы, поэтому и не выходят на протесты». «Росгвардия сразу осадит», - сказал еще один участник опроса.

При этом опрошенные не скрывают, что на их бюджете ощущаются подорожания, которые происходят в стране.

«Все дороже и дороже», - сказал пожилой мужчина.

Примечательно, что молодое поколение не исключает, что в РФ могут начаться массовые протесты.

«Думаю, что да. Скорее, на следующих президентских выборах, в 2024 году», - сказал молодой мужчина. «Мне кажется, что со временем у наших людей лопнет терпение… Я и надеюсь на это, и не хочу», - сказала молодая девушка.

Но и среди российских пенсионеров есть те, которые считают, что их соотечественники не будут бесконечно терпеть происходящее в стране.

«Думаю, что назреет. К этому все идет», - сказал гражданин РФ.

Стоить отметить, что ранее российский политолог и историк Валерий Соловей рассказал, какое решение принял Путин на фоне протестов в Казахстане.