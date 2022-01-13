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Безсмертный рассказал, что произойдет с Россией, если США введут новые санкции: дипломат сделал смелое заявление

  0   0 13.01.2022, 23:35 | Новости, Политика
Безсмертный рассказал, что произойдет с Россией, если США введут новые санкции: дипломат сделал смелое заявление

Об этом дипломат поведал в студии телеканала Espreso.TV

Украинский дипломат, экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный считает, что новые санкции против России, о которых заговорили США, очень болезненно ударят по экономике страны-агрессора.

«Эти три группы санкций – они уже давно отработаны и лежат на столе. Первая группа санкций – это если Россия не идет на деэскалацию, то есть, если Россия не отведет свои войска, не прекратит учения (возле украинской границы, - ред.). Это первая группа, а вторая группа санкций  - это если остается константа: Россия проводит учения, войска остаются на месте, увеличивается количество войск», - объяснил политик.

И 3-я группа санкций, по словам дипломата, будет применяться, в случае, если Россия решится на новую агрессию против Украины. Он отметил, что для этой группы санкций США еще надо принять необходимый закон.

«Первая и вторая напрямую касаются финансовой, технологической и других сфер, машиностроения», - сказал он.

По словам Безсмертного, для России новый пакет санкций будет слишком болезненным. Он допускает, что экономика страны-агрессора может не выдержать.

«Россия может потерять, примерно, 600 миллиардов. Это значит, что экономику России это просто «положит»», - сказал экс-посол.

Ранее Безсмертный сделал важный вывод для Украины после переговоров США и РФ в Женеве.

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