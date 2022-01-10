Гордон назвал имя «настоящего» президента Украины: журналист объяснил, почему это не Зеленский

Об этой информации сообщили в росСМИ, где сослались на украинские новости, передает «НБН».

В самом начале Гордон начал издали. Он уверен, что сегодня в стране наблюдается та ситуация, с которой ранее она не сталкивалась. Более того, он сказал, что так называемый «настоящий» президент смог уже подмять под себя страну, эффективно используя Зеленского в качестве инструмента.

«Настоящий президент страны – это Андрей Ермак. Если он открыто заявит о своей позиции, то у него будут все шансы для того, чтобы занять пост лидера страны», - сказал Гордон.

При этом другие эксперты отмечают, что Ермак создал своего рода «теплую ванную» для Зеленского, и попросту дает тому распоряжения. Впрочем, сам глава Офиса Президента отрицает подобные слухи и выводы.

На этом фоне сформировалась не самая радостная для общественности тенденция: так скоро в Украине дойдут до критики Майдана – источник показал, что начали говорить на канале «Рада».