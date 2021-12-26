Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:31

Польскую границу штурмовала большая группа нелегалов с территории Беларуси

13:04

Беременных и женщин с малолетними детьми также возьмут на воинский учет, - Минобороны

12:32

Вингер "Сассуоло", на которого претендовал Шахтер, перейдет в "Аталанту"

12:05

Курт Волкер призвал немедленно ввести санкции против России: "Пока не поздно"

11:33

На Полтавщине в квартире нашли тела трех человек

11:06

Столтенберг решил созвать заседание Совета Россия-НАТО в начале января, - агентство Anadolu

10:34

В Украине за сутки вакцинировались против COVID-19 менее 30 тысяч человек

10:07

"Арсенал" собирается перехватить у "Ювентуса" лучшего бомбардира чемпионата Италии

09:35

Число COVID-случаев в Украине резко снизилось

09:08

В Киеве прохожий вступился за женщину и был убит ее супругом (видео)

08:36

Россия диктует ситуацию в Азовском море, - Кулеба

08:09

Боевики в Рождество обстреляли село в Донецкой области

07:10

Тренер Уайлдера: Я не удивлюсь, если Усик побьет Фьюри

06:11

Назван бюджетный овощ с неоценимо полезными свойствами

05:12

Во время тестов заметили новый Mercedes-Benz EQE

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

Польскую границу штурмовала большая группа нелегалов с территории Беларуси

  14   0 26.12.2021, 13:31 | Новости, Мир
Польскую границу штурмовала большая группа нелегалов с территории Беларуси

За последние сутки, 25 декабря, с территории Беларуси пытались перейти границу с Польшей 47 человек. Большая группа хотела взять границу штурмом.

Об этом сообщает погранслужба Польши в Twitter.

Как отмечается в сообщении, группа из 28 человек насильственно форсировала границу. При этом нелегалы бросали камни и слепили польских пограничников лазерами.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что миграционный кризис на границе Польши и Беларуси спровоцировал президент РФ Владимир Путин. По его словам, это часть гибридной войны.

Лента статей

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (627)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]