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У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами, по меньшей мере 13 погибших

  2   0 25.12.2021, 23:03 | Новости, Мир
У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами, по меньшей мере 13 погибших

По меньшей мере 13 человек погибли после того, как лодка с мигрантами перевернулась в Эгейском море поздно вечером в пятницу. В результате этого общее число погибших в трех авариях с лодками мигрантов за последние дни возросло до минимум 27 человек.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Береговая охрана сообщила, что 62 человека были спасены после того, как их лодка перевернулась поздно в пятницу примерно в 8 километрах от острова Парос. Спасенные рассказали береговой охране, что на судне было около 80 человек.

Пять патрульных катеров береговой охраны, девять частных судов, вертолет и военно-транспортный самолет продолжили поиски уцелевших ночью, к поискам также привлекли водолазов береговой охраны.

Ранее было подтверждено, что 11 человек погибли после того, как в четверг лодка врезалась в скалистый островок примерно в 235 километрах к югу от Афин, близ острова Антикитера. Береговая охрана сообщила в пятницу, что 90 человек - 52 человека, 11 женщин и 27 детей - были спасены после того, как несколько часов провели на острове.

Греция - один из популярных маршрутов нелегальной миграции в Европу. Чаще всего люди отправляются в поездку с берегов Турции в один из греческих островов. Однако усиление патрулей и слухи о депортациях обратно в Турцию в последнее время побуждают мигрантов выбирать более длинные маршруты, сразу в Италию.

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