В Пакистане в результате теракта погиб человек, еще десять ранены

Террористы привели в действие взрывное устройство на рынке в городе Кето в провинции Балохистан.

На юго-западе Пакистана произошел теракт. Погиб один человек, еще десять (три женщины и семь мужчин) получили ранения. Об этом пишет Синьхуа.

Террористы привели в действие взрывное устройство на рынке в городе Кето в провинции Балохистан. Бомба была установлена ​​в припаркованном на рынке мотоцикле.

Правоохранители отмечают, что из-за аномально низкой температуры воздуха работа рынка была прекращена ранее, что помогло уменьшить количество жертв.

Пока ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за теракт.