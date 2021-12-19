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В Пакистане в результате теракта погиб человек, еще десять ранены

  6   0 19.12.2021, 10:07 | Новости, Мир
В Пакистане в результате теракта погиб человек, еще десять ранены

Террористы привели в действие взрывное устройство на рынке в городе Кето в провинции Балохистан.

На юго-западе Пакистана произошел теракт. Погиб один человек, еще десять (три женщины и семь мужчин) получили ранения. Об этом пишет Синьхуа.

Террористы привели в действие взрывное устройство на рынке в городе Кето в провинции Балохистан. Бомба была установлена ​​в припаркованном на рынке мотоцикле.

Правоохранители отмечают, что из-за аномально низкой температуры воздуха работа рынка была прекращена ранее, что помогло уменьшить количество жертв.

Пока ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

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