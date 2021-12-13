Турецька ліра впала до нового історичного мінімуму. З початку року турецька валюта подешевшала майже на 50%

Після того, як агентство S&P знизило прогноз суверенного кредитного рейтингу Туреччини, курс ліри впав до нового історичного мінімуму.

Курс турецької ліри за долар вперше досяг позначки понад 14 лірів за долар, що спровокувало четверту за місяць інтервенцію центрального банку на валютних ринках. Про це пише Bloomberg, інформує НВ.

У понеділок почалися з позначки 13,87 ліри за долар, і під час торгів турецька валюта опустилася до історичної позначки 14,2 ліри за долар.

Падіння курсу турецької валюти відбулося після того, як у п'ятницю агентство S&P Global Ratings знизило прогноз суверенного кредитного рейтингу країни до негативного. У S&P аргументували своє рішення, пославшись на ризики, пов'язані з «надзвичайною волатильністю валюти».

На цьому фоні прибутковість 10-річних державних облігацій Туреччини підскочила на 31 базисний пункт до трирічного максимуму, після чого знизилася до 28 базисних пунктів до 21,69%.

Водночас міністр фінансів Туреччини Нуреддін Небаті заявляв напередодні, що уряд не має наміру підвищувати ставки.

Зазначається, що з початку року ліра впала на 48% по відношенню до долара і є валютою з найгіршими показниками на ринках, що розвиваються.

За прогнозами економістів, турецький центробанк продовжить знижувати облікову ставку і на цьому тижні опустить її ще на 100 базисних пунктів до 14%. Усього з вересня цього року регулятор уже знизив ставку на 400 базисних пунктів через вимоги президента країни Реджепа Ердогана.

У S&P попереджають, що подальше зниження ставок при значному падінні ліри ще більше позначиться на інфляції. На початку 2022 року вона може досягти рівня 25-30% у річному обчисленні.

Нагадаємо, що у середині листопада курс ліри вже показував рекордне падіння після чергового зниження ставки центральним банком країни.

НВ