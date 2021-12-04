Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

13:31

На Одессчине мужчина зарезал односельчанина и спрятал тело в диван

13:04

Есть только два инструмента в случае агрессии РФ против Украины, - Посол Чехии в НАТО Ландовский

12:32

Беларусь рискует потерять государственность в случае продления санкций, - Макей

12:05

За день в Украине вакцинировали более 200 тысяч человек

11:33

Россия может готовить наступление на Украину с участием 175 тысяч военных, - WP

11:06

"Ньюкасл" нацелился на трансфер звезды "Реала"

10:34

В Турцию прибыло судно с мертвым украинским моряком

10:07

Турция продаст Украине еще более 20 "Байрактаров", - Bloomberg

09:35

В Украине свыше 13 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

09:10

Россия создала кризис на границе с Украиной как предупреждение НАТО – The Times

08:36

Оккупанты шесть раз нарушили «тишину», ранен украинский воин

08:05

Третья прививка от коронавируса станет весной обязательной для въезда в ЕС

07:04

Схемы: у Ахметова скрыли масштаб аварии и причинили вред окружающей среде. ВИДЕО

04:20

Путин в поисках повода для вторжения в Украину – Bloomberg

20:00

The New York Times назвала десятку найкращих книжок 2021 року

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Беларусь рискует потерять государственность в случае продления санкций, - Макей

  4   0 04.12.2021, 12:32 | Новости, Мир
Беларусь рискует потерять государственность в случае продления санкций, - Макей

В случае продления санкционного давления Республика Беларусь может потерять государственность.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", подобные опасения озвучил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Беларусь рискует потерять государственность, если будет продолжаться санкционное давление. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не произошло, а Европейский Союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", - приводятся на сайте белорусского МИД слова Макея.

В четверг ЕС обнародовал пятый пакет персональных санкций по Беларуси, в который вошли 17 физлиц и 11 организаций, в том числе компании "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот". Таким образом, общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этих списков.

Параллельно санкции в отношении Белоруссии расширили США, Великобритания и Канада.

США, в частности, ввели фактический запрет на участие американских инвесторов в покупке новых выпусков белорусских долговых госбумаг и запретили сотрудничество с "Белорусской калийной компанией" (трейдер "Беларуськалия").

Канада ввела санкции по Беларуси против 24 физических и семи юридических лиц, Великобритания ввела санкции против "Беларуськалия" и ряда граждан республики. 

Лента статей

Россия создала кризис на границе с Украиной как предупреждение НАТО – The Times

Россия создала кризис на границе с Украиной как предупреждение НАТО – The Times

Путин в поисках повода для вторжения в Украину – Bloomberg

Путин в поисках повода для вторжения в Украину – Bloomberg

Путин ведет с Украиной рискованную игру: он потерпит крах — The Times

Путин ведет с Украиной рискованную игру: он потерпит крах — The Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (80)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]